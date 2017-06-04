5月北京新屋成交量下滑38％ 後市仍低迷

中國新聞網4日報導，受「3•17」房市調控影響，北京房地產市場正在迅速降溫。據偉業我愛我家集團市場研究院資料統計，5月份，北京新建住宅（不含保障房）共簽約2912戶，較2016年5月衰退38％。

從整體來看，北京新建住宅的每月簽約量，一直維持在2700戶至3000戶左右，5月簽約量明顯低於2016年月成交4000戶以上的水準，受房市新政影響，北京新房市場依舊持續低迷。

(工商)