酒後與老婆吵架 激動以碎玻璃割頸

臉書社團被人PO出短片，刺青男子在兩名警察面前割頸。高雄警方表示，割頸男子上月31日酒後與老婆吵架，先在家摔東西，家人報警後，他反而情緒激動，拿碎玻璃割頸。警方安撫後，他才卸下心防，留下眼淚，表示自殘是想讓老婆後悔。最後由警消順利將他送醫。

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(中時)