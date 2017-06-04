東部海域規模5.4地震 北市也有感！

晚間9時42分台灣東部海域發生規模5.4地震。(取自中央氣象局）

今晚地牛翻身！晚間9時42分台灣東部海域發生規模5.4地震。根據氣象局資料，震央在宜蘭縣東方67.4公里處，深度僅有5.3公里，屬於淺層地震。受此地震影響，宜蘭及花蓮震度為3級，台北信義區為2級，桃園、南投及台中則是1級。

氣象局表示，此起地震係因沖繩海槽張裂，每個月常有此型態的地震發生。

(中時電子報)