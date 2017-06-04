母親不當管教持晾衣桿虐打 8歲男童慘死

警方訊後將男童母親及同居男友依傷害致死罪嫌移送，圖為男童母親。（譚宇哲攝）

警方在案發現場拉起封鎖線。（譚宇哲攝）

家庭悲劇！新北市新莊區8歲李姓男童今天下午5時許遭不當管教，先遭母親同居男有拳腳相向，再被母親持晾衣桿虐打，並喝令李童擦地板，不料李童突然失去呼吸心跳，母親雖緊急報警將男童送醫，仍宣告不治，警方訊後將2人依傷害致死罪嫌送辦。

警方調查，26歲的李女與26歲李男為同居關係，2人育有1名還在襁褓中的兒子，李童則為李女與前男友所生，原本由外公照顧，今年5月才隨母親和李男搬到新莊區自強街的一處公寓，今天下午警方獲報到醫院偵辦，經查李童身上有多處新舊瘀傷，疑似長期遭到虐打。

李女向警方供稱，李童有過動傾向，她與李男人皆會出手教訓，昨天下午5時許，李童在家犯錯，李男發現後喝斥李童並拳打腳踢，她也持浴室的晾衣桿教訓李童，要求李童去擦地板，不料李童竟突然昏倒，趕緊將其抱下樓送醫。

警方表示，李女及李男應訊時避重就輕，疑似欲隱匿虐待事實，李童身上疑似有遭多次毆打、燙傷的傷痕，確切死因仍待法醫相驗，全案朝傷害致死罪嫌偵辦。

當地里長吳東杉表示，該對男女端午節前夕曾至里辦公處申請低收補助，他雖欲幫忙，還當場資助他們400元去買嬰兒尿布，但對方卻遲遲未將申請資料補齊，鄰居也反映不時聽到李男在家咆哮的聲音，他雖覺得奇怪，但也不便介入，不料竟發生憾事。

(中時)