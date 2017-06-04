倫敦警方宣布 逮捕恐攻12名嫌犯

英國倫敦大都會警方發表聲明，在倫敦東部逮捕12名涉及倫敦橋攻擊事件的嫌犯。（圖/美聯社）

英國倫敦大都會警方在當地時間4日發表聲明，在倫敦東部逮捕12名涉及倫敦橋攻擊事件的嫌犯。警方表示，這起恐怖攻擊造成了7人死亡以及48人受傷。

英國倫敦於3日晚間發生3起攻擊事件，分別在倫敦橋、波魯市場（Borough Market）與沃克斯豪爾（Vauxhall）。據《BBC》報導，英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）指出，警方防恐指揮部今晨在倫敦東郊的巴金地區（Barking）逮捕12個人，就在倫敦橋攻擊事件三名兇犯之一的一所公寓內。目前，倫敦警方仍持續在搜索巴金地區附近幾處地點。

英國首相梅伊(Theresa Mary May)在召集內閣緊急會議後，於唐寧街辦公室前發表電視聲明，批評這三個月以來發生的3起恐攻幕後的「伊斯蘭極端主義邪惡意識形態」。梅伊認為，需要有能控制空間管控的國際協議，來阻止極端主義、恐怖主義陰謀的擴散。

梅伊也提到，雖然保守黨、工黨等數個政黨都暫緩全國競選活動以示尊重，但是永遠不能允許暴力干擾民主進程，所以將在周一(5日)恢復競選活動，英國國會大選也會按原定時間在8日舉行。

(中時電子報)