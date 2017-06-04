英國倫敦再爆恐攻 恐衝擊選情
英國倫敦上周末晚間發生恐怖攻擊造成至少7人死亡，首相梅伊表示對恐攻已忍無可忍，強調原定周四舉行的國會大選仍如預期行，不因恐攻而改期，否則就是民主的挫敗。執政保守黨與在野工黨都宣布暫停競選活動。外界正關注恐攻事件對選情衝擊。
迄台北時間周日傍晚止，事件已造成至少7人死亡和至少48人受傷，部份傷者危殆。倫敦警方相信兇徒僅3人，但仍會謹慎調查，並證實兇徒身上所穿自殺炸彈背心是假造。
英國大選在即，保守黨與工黨都宣布暫停競選活動，但首相梅伊（Theresa May）強調大選如期舉行，不讓民主受恐怖主義威嚇。
(工商)
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