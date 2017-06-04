梅伊大選豪賭疑落空 保守黨極小差距領先工黨

路透報導，英國首相梅伊（Theresa May）提前在6月8日選行大選，但有民調顯示執政保守黨民意支持率已滑落至僅領先在野工黨1個百分點，加上周末倫敦又發生恐怖攻擊而再增變數，外界開始懷疑其當初政治豪賭可能落得一場空。

包括Survation等6大民調機構上周末公布的民調結果。這些民調都在上周末恐攻前完成，恐攻再起令兩大政黨宣布暫停競選活動，外界認為這只會令大選選情更難以捉摸。由於英國又將在6月19 日開始與歐盟展開脫歐談判，英國大選結果格外受國際社會關注。

Survation民調顯示保守黨支持率為40％，工黨為39％，選情已從大幅領先而淪為五五波。因為保守黨支持率較2周前民調大跌11個百分點，讓外界開始懷疑保守黨無法取得國會過半議席。

(工商)