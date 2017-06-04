法網》友人演唱會爆炸案罹難 英女將受打擊

英國27歲女將布羅迪。(美聯社資料照)

5月底曼徹斯特亞莉安娜演唱會恐攻爆炸案，對英國女將布羅迪(Naomi Broady)造成不小衝擊，她法網女雙無緣次輪，賽後透露自己友人就在該爆炸案中不幸罹難，心情仍難平復。

英國5月22日美國小天后亞莉安娜演唱會遭遇恐攻，釀成22死119傷悲劇，布羅迪回憶，她當時剛起床，準備迎接法網女單會外賽首輪，卻發現自己手機有50多條訊息，所有人都在說「我的天吶」，朋友間也在確認彼此是否平安，那是她首次感到恐慌襲來。

「很不幸的，我姐姐的朋友在爆炸案中罹難。」布羅迪透露，自己這段時間很難將注意力放在球場上，「那場比賽是我打過最艱難的比賽，將近2、3天都處在悲傷中，只想回家和家人說話。」

法網女雙止步首輪，布羅迪旋即返國，這意外令她更珍惜與家人的相處時光，但不因此恐懼，並拒絕被恐怖仇恨分化，布羅迪說，「在有如曼徹斯特的大城市，我們有中國城、有同志村，有咖哩街(多南亞、中東餐廳)。多元族群但我們依舊尊重彼此共處，不因彼此膚色不同而有所評斷。」

(中時電子報)