老兵將逝 美國獨立號航艦送往德州拆解

獨立號航空母艦服役期間與油彈運補艦運補的作業。(圖/美國海軍)

美聯社報導，美國退役傳統動力航空母艦獨立號(CV-62, USS Independence)到達它的最後一站德州布朗斯維爾港(Brownsville Ship Channel)，它將會在此處被拆解。

獨立號是美國第一代「超級航艦」佛瑞斯特級(Forrestal class)航空母艦的4號艦，全長326公尺，吃水11.3公尺，排水量8萬噸，具有4具蒸氣彈射器，可搭載70~90架飛機，以重油鍋爐配合蒸氣渦輪為動力，極速可到33節。

1998年獨立號退役離開日本橫須賀基地，特別排字「さよなら（Sayonara）」表達道別之情。(圖/美國海軍)

獨立號於1955年7月1日在紐約布魯克林造船廠動工，到1959年6月6日正式服役。服役期間經歷過越戰黎巴嫩內戰、第一次波斯灣戰爭。它在1991年後就編入第七艦隊，以日本橫須賀基地為母港，直到1998年退役後，由小鷹號(CV-63.USS Kittyhawk)來接替。

1996年台海飛彈危機期間，獨立號與從地中海趕來的尼米茲號(CVN-68, USS Nimitz)兩個航空母艦戰鬥群特別前來台灣海峽觀察中共軍事動向，對於穩定區域局勢起到很大的幫助。

1991年的越戰片「捍衛入侵者」，全片的主要場景都在獨立號上。

獨立號在退役之後，就存放在華盛頓州布雷默頓軍港(Bremerton, Washington)，直到他被國際船舶拆船有限公司標到拆除案，在運出布雷默頓軍港時，許多曾在獨立號上服役的老兵也到碼頭邊，注目與送別他們的老朋友、他們曾經的家。

獨立號曾參與過電影拍攝，是1991年的越戰海軍電影「捍衛入侵者」(Flight of the Intruder)，該片描述越戰期間A-6入侵者攻擊機(Intruder)飛行員面對無結果戰爭的無奈。由曾經實際參與過越戰的獨立號做為故事舞台，可說是非常合適。

(中時電子報)