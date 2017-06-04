邱太三嗆提告 《法治時報》社長黃越宏明將道歉

法務部長邱太三（圖）不滿節目《新台灣加油》多次誣指他關說法官，使妻子、法官宋富美回任，1日召開記者會要求節目主持人廖筱君、名嘴黃越宏5天內公開道歉，否則提告。（中央社資料照）

法務部長邱太三不滿《法治時報》社長黃越宏在政論節目不實爆料他關說妻子回任法官，上周四召開記者會要求黃與節目主持人廖筱君5天內道歉。期限即將屆滿之際，黃越宏已決定明日上午於法務部記者室發表道歉文。

該政論節目在5月30日、31日連續爆料邱太三在2011年利用民進黨團及派系力量，藉法官法修法機會關說司法院，助妻子宋富美回任法官，爽領退休金，甚至說邱帶陳瑞仁去關說。

邱太三認為黃越宏等人爆料不實，上周召開記者會強力駁斥，表示「寧願相信世間有鬼，也不相信瞎掰名嘴」，期許節目要「加油」，不要「加屎」，節目及名嘴說不清楚具體的人事時地，「編故事要編好一點」。

黃越宏及廖筱君當日也現身記者會，會後黃批評邱利用法務部的資源開記者會，公器私用；廖筱君則說，對節目的指控不應是法務部長直屬管轄範圍，如有違法，歡迎提告。

邱太三要求道歉的期限將於明(5)日屆滿，黃越宏晚間已預告將發表道歉文。

(中時)