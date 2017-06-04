學者湯紹成：我們都是「台灣的中國人」
政大國關中心研究員湯紹成對於目前台灣的政治認同問題表示，可以「內外有別」的方式來處理，亦即當台灣面對大陸時是兩岸是一個民族，雙方不是外國關係，但在對外時則是一國，「中華民國」主權獨立。由於「一國」台灣無法接受，「兩國」北京無法接受，而「一族」雙方都能容忍。提出「政治的台灣人，文化的中國人」，以及我們都是「台灣的中國人」的另類選擇，應該比較貼近台灣人民的心聲與認同。
他說，台灣政治認同的主要因素中，各族群之間原生因素的共性甚強，此乃當前台灣社會穩定的重要原因。再加上，兩岸分離與意識形態的對立，在此內外因素的相互作用之下，使得雙方各自為政，無法融合。直至馬英九前總統主張「九二共識、一中各表」的政策，雙方才開始加強交流，乃為台灣認同的新發展，其實質內容或至於當前台灣認同的根本問題，則還繫於兩岸關係的發展。
(旺報)
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