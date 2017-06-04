大陸鋼市成交乏力 進口鐵礦砂價跌至波段低位

新華網4日報導，大陸現貨鋼市已進入傳統的消費淡季，市場成交乏力，鋼價依然下跌。進口鐵礦石價格也在繼續走跌，已跌至去年10月份以來的波段低價。

據大陸知名鋼鐵資訊機構「我的鋼鐵」提供的最新市場報告，最近一周，大陸現貨鋼價綜合指數收在129.27點，一周下跌0.81％。受鋼材期貨市場全線下挫的影響，現貨鋼市的心態轉為悲觀，商家報價逐步回落。同時，終端使用者在採購上的觀望態度較強，市場整體成交乏力。目前，雖然鋼市庫存壓力並不太大，新資源抵達仍需時間，但市場預料鋼廠將加速恢復生產，後市鋼市供需矛盾依然突出。

鐵礦砂市場也呈下跌趨勢。據「西本新幹線」的最新報告，在國產礦市場上，河北地區鐵精粉價格大致平穩。目前，大陸鋼廠正在逐步增加進口礦的使用比例，對國產礦的需求趨弱。進口礦價繼續下跌，截至1日，普氏62％品位鐵礦石指數收在每噸56.4美元，一周下跌1.6美元，創出去年10月11日以來的新低。當前港口進口礦現貨資源十分充足，庫存總量突破1.4億噸的大關，鋼廠無太大的補庫意願，以按需採購為主。

相關機構分析認為，當前國內鋼市轉入了傳統的消費淡季，高溫多雨的季節對整體的用鋼需求將形成一定的影響。而在利潤高位的情況下，鋼廠對於增產依然積極，短期內國內鋼價仍有走跌的壓力。

(工商)