健康50專欄：居家復健5大招 減輕出門負擔

物理治療師蘇信昌(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪談居家復健。(馬樹立攝)

影片：健康50 - 銀髮族居家復健

許多失能長輩出院後常需要靠他人背負，往返醫療院所做復健，相當不便。現在有「居家物理治療師」走入民眾家中，幫助失能長輩。

適合居家復健的族群包括：多數手術後患者(骨折術後、人工膝關節或髖關節置換、心臟或胸腔手術、腦外傷)、腦中風患者、脊髓損傷、巴金森氏症、罕見疾病(如小腦萎縮、肌肉萎縮、漸凍人)、平衡不佳或衰弱的長輩。

不同於醫院形式，居家物理治療可以提供從「被照顧者」的個人化日常生活功能(ADL)與身體功能評估，居家無障礙環境與輔具評估，到「照顧者」基本照顧技巧，例如：正確安全地翻身、合適的床上擺位、轉位等技巧教導，如何預防照顧傷害和意外事件等服務。這種居家一對一的治療與訓練方式，更能符合民眾在家的需求，在歐洲、美加、印度、新加坡，甚至鄰近的日本都算是很常見的模式。

【居家復健運動5招式】

圖1.膝伸直壓毛巾：每次10秒鐘，做10次，一天2到3回。(馬樹立攝)

圖2.抬屁股：每次10秒鐘，做10次，一天2到3回。(馬樹立攝)

圖3.坐姿下抬腳：每次10秒鐘，做10次，一天2到3回。(馬樹立攝)

圖4. 坐姿下雙手前伸：每次3秒鐘，做10次，一天2到3回。(馬樹立攝)

圖5.腳跟接腳尖站：每次10秒鐘，做10次，一天2到3回。(馬樹立攝)

居家物理治療師會從翻身、起身、坐姿平衡、坐到站、站立平衡到跨出第一步行走，讓「被照顧者」逐漸生活自立，擺脫多數時間只能躺在床上的窘境，透過一對一的照顧預防衛教治療更可以預防關節僵硬攣縮、肌肉萎縮無力與壓瘡的產生，進而減少併發症與增加功能的進步。搭配輔具的教導使用，可以讓「被照顧者」幫助自己，增加行動能力，更減少家屬的照顧負擔。

此外，從居家環境動線評估，排除可能在家中造成的跌倒風險，會盡量在最少花費下增進個案最大自主功能；在必要情況下居家物理治療師也會對個案患部的疼痛，執行徒手治療或少部分儀器治療。為了促進個案的社區參與以及外出休閒，除了促進個案能力，物理治療師更多元應用輔具，讓個案能夠達到安心出門重返社區的願望。

如有「居家物理治療」的需求，可以洽詢各縣市長期照顧管理中心、物理治療師公會，找到各縣市優秀的居家物理治療師，透過居家物理治療達到生活自立、減輕負擔。

【ADL小檔案】

日常生活功能(Activity of daily living，ADL)，常指巴氏量表中的項目：包括進食、轉移位、個人衛生(含刷牙、洗臉、洗手等)、如廁(含穿脫衣物、擦拭等)、洗澡、行走於平地、上下樓梯、穿脫衣褲鞋襪、大便控制與小便控制。

(本文作者為臺灣大學物理治療研究所臨床組第2屆博士生、現職為台北市物理治療師公會居家/社區小組物理治療師）

(中時電子報)