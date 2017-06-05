24歲插畫家挑食少女墜樓亡 「王八蛋男友」悲痛
24歲的女插畫家墜樓身亡！3日傍晚中部強風大雨，當時「挑食少女」靠在低窗台抽菸，不慎遭強風吹落10樓身亡，「挑食少女」男友在臉書悲痛PO文：希望她在另一個世界笑容依然燦爛！
3日下午5時9分，目擊民眾報案有人墜樓，救護人員趕抵現場，發現倒臥在1樓路面的蘇姓女插畫家全身多處骨折，已無生命跡象，緊急送醫後不幸傷重不治。「挑食少女」現與母親、弟弟同住在台中市南區東興路一棟大樓的10樓，事發當時僅有她一人獨自在家，她墜樓的房間是弟弟的房間，她平常會到弟弟房間抽菸。
「挑食少女」年初剛從國外遊學回來，還沒找到正式的工作，平常畫插畫，在南北各大商場、市集擺攤，販售插畫作品。家屬向警方表示，當天下午她才打電話給媽媽，說她已經找到工作了，近來也沒有輕生的念頭。
「挑食少女」的男友難過的在她臉書追悼說：「我是挑食少女的王八蛋男友，weiwei今天先前往另一個世界完成她的夢想與展覽了，謝謝各位一路上對weiwei的支持。也請各位一同祝福我們最愛的挑食少女，在另個世界笑容依然燦爛。」
「挑食少女」是網路小有名氣的插畫家，她用彩色鉛筆畫出了許多可愛的夢幻色系插圖，還曾推出貼紙等周邊小物，作品相當療癒。
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(中時電子報)
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