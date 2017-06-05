分秒必爭 倫敦恐攻英警反應獲盛讚
這次在英國倫敦發生的恐怖攻擊事件，案發當時英國警方8分鐘趕到現場，並以「空前數量」的射擊，將3名發動攻擊的嫌犯擊斃，受到反恐專家盛讚，認為英警方迅速的反應，避免了更多無辜者的犧牲。
英國最資深的反恐官員羅力(Mark Rowley)表示，這起恐攻事件共有8名警員向3名當時穿著「貌似」自殺式爆炸背心的嫌犯猛烈射擊，共擊出50發子彈，要確保嫌犯沒有機會引爆身上的炸藥。
事後警方檢查後證實，嫌犯穿的是假的自殺炸彈背心，目的就是要確保他們在案發後一定會被擊斃。
一名美國前FBI探員在接受媒體訪問時表示，倫敦警方在案發後8分鐘即迅速趕到現場，並採取控制情況的措施，對於避免更多人受害具有重大意義，畢竟「警方愈晚到達，就有愈多人會受到傷害。」而在警方到場前的這8分鐘，就造成7人死亡48人受傷的慘劇。
另外，案發過程中，有目擊者通報稱一名戴著面具的持刀男子進入波魯市場內的一家餐廳，警方獲報後趕到現場，除了向顧客解釋情況，也要求所有人冷靜並坐在地板上。有研究反恐問題的學者就稱，「這是非常聰明的做法，因為警方要確定是否還有恐怖分子混在其中，而恐怖分子不會乖乖聽話坐下，這樣就可以初步分辨出民眾與恐怖分子。」
這起恐攻事件在當地時間周六晚上10:00左右，發生在英國倫敦繁忙的倫敦橋，當時有許多周末出來玩的民眾和觀光客。3名恐怖分子先是開著一輛廂型車在倫敦橋上衝撞行人，接著3人持刀跑到附近的波魯市場內幾間餐廳亂砍人，事件造成7人死亡48人受傷。
目前倫敦當局相信，發動攻擊的恐怖分子已經全部被擊斃，至今警方在東倫敦的巴金(Barking)地區逮捕到12名嫌犯，並在多處展開掃蕩行動。至於被擊斃的恐怖分子身分則尚未公布。
(中時電子報)
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