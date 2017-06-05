法網》4輪1盤未失 西班牙蠻牛衝進八強

「紅土之王」納達爾挺進法網男單八強。(美聯社)

「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)持續法網好表現，4日6比1、6比2、6比2擊敗世界第18同胞包提斯塔（Roberto Bautista-Agut)，至今未失一盤之姿，強勢挺進男單最後八強席位。

31歲生日過後第一天，「蠻牛」納達爾延續紅土極佳氣勢，只在首盤第3局遭破發，但這也是此役唯一丟失的發球局，隨後輕鬆兩個6比2笑納勝利，第11度在法網挺進八強，與費德勒並列上公開年代以來，打進法網八強最多次球員。

「紅土之王」納達爾挺進法網男單八強。(美聯社)

距離生涯第10座法網冠軍，且是大賽史上首次單一大賽10冠選手，納達爾僅差最後3勝，若封王將是他繼2014年後，生涯第15度捧起大賽冠軍。

「面對頂尖選手能夠直落三獲勝，對我來說是正面激勵。」納達爾說，「最重要的是，擁抱各種未知只為了目標而戰，而目標就是每一天拿出你的最佳表現，然後想辦法晉級到下一輪，這也是我正在做的，首周表現我很滿意。」

(中時電子報)