3月3恐攻 英首相：受夠了！
英國接連3個月來已經發生3起恐怖攻擊事件，英國首相梅伊（Theresa May）今天怒吼「受夠了！」(enough is enough)，她誓言要全面檢討英國的反恐戰略。
英國當地時間周日，也就是最新一起倫敦橋恐怖攻擊案發生的隔天，梅伊召集了國家安全內閣會議。會後她在唐寧街10號外召開記者會，宣布政府會加強反恐努力來，對付本土的伊斯蘭極端主義，並設法要限制「繁衍極端主義的安全空間」，包括在網路和在當地社區裡。
梅伊還說明了她所指的限制網路之範圍，「明確的說就是網路以及以提供網路為基礎服務的大公司」。梅伊指出，英國必須在自己的國家內採取新措施，並且與其他國家合作達成新的國際協議，要讓極端主義喪失他們在網路上的安全空間。
過去3個月以來，英國先後發生3起恐怖攻擊。包括3月22日發在西敏寺附近，一名52歲男子開車衝撞行人導致4死50傷；接著在2星期前、也就是5月22日，美國歌手亞莉安娜(Ariana Grande)於曼徹斯特開演唱會期間發生爆炸事件，造成22死116傷；最新一起則是6月3日發生在倫敦的倫敦橋恐怖攻擊，造成7死48傷。
梅伊表示，英國正經歷「新趨勢」的恐怖主義威脅，她的發言被媒體解讀為暗示將在英國實施廣泛的鎮壓極端主義。儘管在最新的這起恐怖攻擊事件後，各政黨均暫停競選活動，不過梅伊宣布，選舉將照常在本周四舉行。她也呼籲民眾如常的生活，不要被恐怖主義影響。
(中時電子報)
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