法網》衛冕軍穆古如莎爆冷輸 記者會落淚

去年法網女單冠軍穆古如莎16強止步。(美聯社)

法國女將茉蘭登諾維奇擊敗穆古如莎。(美聯社)

法網女單賽場再傳爆冷，去年法網冠軍穆古如莎（Garbine Muguruza），5日16強也中箭落馬，1比6、6比3、3比6不敵地主24歲女將、世界排名第14的茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），前球后37歲大威廉絲(Venus Williams)同樣提前16強止步。

茉蘭登諾維奇雖然全場發生16次雙誤，仍舊在近2小時鏖戰中掃落衛冕軍，地主觀眾顯然給穆古如莎很大壓力，穆古如莎離開球場前甚至對觀眾搖搖手指，「觀眾很難應付，我不明白。也不知道該如何解釋，如果你們跟我一樣站在場上，或許就能體會我的感受。」

穆古如莎甚至在賽後記者會落淚，一度離席，記者會也因此暫停數分鐘才繼續。儘管錯失法網衛冕機會，但穆古如莎坦言法網能拚戰到這階段，尤其在歷經去年法網後的低潮，對她而言是不小鼓舞。

法國女將茉蘭登諾維奇擊敗穆古如莎。(美聯社)

「當時我失去自信，對手佔盡優勢。」穆古如莎說，「當然我輸球非常難過，尤其是在法網，但我很高興能重返這裡，並打到這個階段。

茉蘭登諾維奇去年法網女雙封后，然而這僅是她生涯第2度闖進大賽8強，上一次是2015年的美網，能從多達16個雙誤中贏球，主要是她的一發得分率達7成，非受迫性失誤也少於穆古如莎。

另外大會第10種子大威，16強7比5、2比6、1比6不敵瑞士巴辛絲琪(Timea Bacsinszky)，無緣最後8強，但她不吝給對手稱讚，「她打得很好，她的每一分都實至名歸，即便是第一盤。」

(中時電子報)