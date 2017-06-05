法網》衛冕軍穆古如莎爆冷輸 記者會落淚
法網女單賽場再傳爆冷，去年法網冠軍穆古如莎（Garbine Muguruza），5日16強也中箭落馬，1比6、6比3、3比6不敵地主24歲女將、世界排名第14的茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic），前球后37歲大威廉絲(Venus Williams)同樣提前16強止步。
茉蘭登諾維奇雖然全場發生16次雙誤，仍舊在近2小時鏖戰中掃落衛冕軍，地主觀眾顯然給穆古如莎很大壓力，穆古如莎離開球場前甚至對觀眾搖搖手指，「觀眾很難應付，我不明白。也不知道該如何解釋，如果你們跟我一樣站在場上，或許就能體會我的感受。」
穆古如莎甚至在賽後記者會落淚，一度離席，記者會也因此暫停數分鐘才繼續。儘管錯失法網衛冕機會，但穆古如莎坦言法網能拚戰到這階段，尤其在歷經去年法網後的低潮，對她而言是不小鼓舞。
「當時我失去自信，對手佔盡優勢。」穆古如莎說，「當然我輸球非常難過，尤其是在法網，但我很高興能重返這裡，並打到這個階段。
茉蘭登諾維奇去年法網女雙封后，然而這僅是她生涯第2度闖進大賽8強，上一次是2015年的美網，能從多達16個雙誤中贏球，主要是她的一發得分率達7成，非受迫性失誤也少於穆古如莎。
另外大會第10種子大威，16強7比5、2比6、1比6不敵瑞士巴辛絲琪(Timea Bacsinszky)，無緣最後8強，但她不吝給對手稱讚，「她打得很好，她的每一分都實至名歸，即便是第一盤。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。