網路成極端主義溫床？Google、推特回應
針對英國首相梅伊點名網路成為極端主義溫床一說，全球社交媒體巨擘Google和推特(Twitter)相繼做出回應，表示已不斷在加強科技更新，刪除可能涉及恐怖主義的不適當內容。Google更表示，願意和政府與非官方組織合作，確保恐怖分子無法透過網路發聲。
英國首相梅伊周日就倫敦最新一起恐怖攻擊案發表聲明。她提到網路是這些恐怖攻擊的共謀，因為網路提供了「極端主義繁衍的安全空間」。梅伊此話一出，讓社交媒體又成為眾矢之的。包括Google和推特隨即做出回應。
推特在英國主管公共政策的負責人皮寇斯(Nick Pickles)表示，「我們會繼續擴充科技的使用，來有系統性的刪除這類的言論。」而Google則發表聲明稱，「我們承諾會和政府和非官方組織夥伴們一起努力，來對付這些挑戰和複雜的問題。我們也和政府的承諾一樣，要確保恐怖分子無法在網路上發聲。
目前倫敦警方尚未就這起恐攻案提到有與社交媒體相關之處。
(中時電子報)
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