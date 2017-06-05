奇！與泰變性人共度春宵後 英遊客赤裸墜樓

英國中年遊客日前與泰國變性妓女共度春宵後，竟離奇由三樓陽台全裸墮樓。（圖為案發後救援人員為其穿褲並急救，圖取自英國《每日郵報》網頁）

觀光勝地傳意外！泰國芭達雅由於鄰近首都曼谷，加上豐富的水上、觀光設施，受到許多遊客歡迎！然有一名英國中年遊客日前與泰國變性妓女共度春宵後，竟離奇由三樓陽台全裸墮樓，目前泰國警方正調查他墮樓的原因。

泰國芭達雅由於鄰近首都曼谷，加上豐富的水上、觀光設施，受到許多遊客歡迎！（達志影像／shutterstock提供）

一夜春宵後竟傳憾事！英國《每日郵報》報導，一名年約40多歲的英國上周五（6月2日）在芭達雅與一名35歲的泰國變性妓女在飯店內共度春宵後，周六清晨5時左右，英國男子被人發現墮樓受傷，且全身赤裸躺在大街上。

男子赤裸跌落在大街上，所幸有路過民眾救援，並為他者找到一條小毛巾幫他遮掩重要部位。事後男子被送往醫院急救，所幸沒有生命危險。

警方也在男子掉落不遠處找到該名變性妓女問話。（圖取自英國《每日郵報》網頁）

警方也在男子掉落不遠處找到該名變性妓女問話，變性女表示，事發前她一直與該名英國男子在一起，她強調兩人沒有爭執，出事前更曾翻雲覆雨。變性人聲稱她不知道英國男子如何墮樓，又稱他走出陽台時，她仍在房間內。」

此外，警方也調查賓館內房間，沒有打鬥的痕跡，僅找到煙、酒、食物以及男子使用過的避孕套。

至於該名男子的身份仍在調查中，因為他的護照鎖在保險箱內，警方欲等該名男子傷勢好轉後，會向再向男子問話以查清事發經過。

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(中時電子報)