降雨趨緩午後防雷雨 天氣悶熱高溫上看33度
今天（５日）鋒面逐漸遠離，降雨減少許多，不過天氣尚未完全回穩，偶爾還是會有局部的陣雨或雷雨出現，有時雨勢稍明顯，除了北海岸降雨時間較長、中南部沿海清晨有另一波降雨之外，熱力作用加強下，各地午後也都容易有伴隨短時強降雨的雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其是各山區、大臺北及宜花地區，提醒大家外出攜帶雨具，並留意天氣變化。
根據中央氣象局資料顯示，今天溫度方面，北部、東半部高溫可達３０、３１度，中南部更有３２、３３度，各地天氣都將轉趨悶熱，戶外活動請多補充水分。另外，氣象局提醒由於連日降雨，山區土石較為鬆動，非必要請盡量避免前往山區或溪邊活動，若要進入山區則需慎防坍方、落石及溪水暴漲的情形。
離島部分，因旺盛對流雲系逐漸接近澎湖地區及其海域，請注意強陣風、瞬間大雨及雷擊。
空氣品質方面，雲嘉南及高屏地區空氣品質為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好等級。
(中時電子報)
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