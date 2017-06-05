奇！印度驚現「人面牛」被當神膜拜

印度北方一個村落，日前誕生一隻有張形似人臉的小牛，包括眼睛、耳朵都和人的五官相似。（圖取自英國《每日郵報》，版權為Cover Asia Press）

這世界真的無奇不有！印度北方一個村落，日前誕生一隻有張形似人臉的小牛，包括眼睛、耳朵都和人的五官相似，雖小牛出生1個小時就死亡，但仍被當地人視為是印度教毗濕奴（Vishnu）神的化身，吸引許多人參拜。

作為一頭牛，生活在印度是幸福的。眾所周知，印度教徒祟拜牛與猴，它們擁有神一般的地位，而這隻小牛又更為特別！英國《每日郵報》報導，印度北方省的小鎮墨沙發那加（Muzaffarnagar）6月1日誕生一隻「人面畸胎牛」。

小牛的眼睛、耳朵和鼻子被認為長得很像人類，但身體其他部位則有牛的特徵。然小牛出生後一小時多就不幸死亡了！然因為外觀太特別，村民們還相信，這是印度教神祇「毗濕奴」的化身。

信仰虔誠的村民將牛屍安放在玻璃箱內，還特地擺上花圈裝飾，數以千計的民眾從各地趕來，只為了看牠一眼，當地人也計畫建廟供奉這具牛屍以便日後膜拜。牛舍主人米什拉（Raja Bhaiya Mishra），談到這隻死去的小牛，他認為這是「奇蹟」！

然動物健康專家對村民迷信的觀點嗤之以鼻。英國動物保護團體「野生SOS」（Wildlife SOS）印度分部資深獸醫戴希穆克（Ajay Deshmukh）直言，這只是一起基因突變的案例，此種畸形動物誕生也曾發生過，其中只有科學的理由與解釋，沒有其他因素存在。

(中時電子報)