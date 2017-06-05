北市何嘉仁美語總部大樓頂樓竄出火舌

何嘉仁美語的總部大樓頂樓今日凌晨突然竄出火舌。（民眾提供）

消防人員搶救。（民眾提供）

台北市中山區民權東路二段與松江路口的何嘉仁美語的總部大樓頂樓12樓今日凌晨突然竄出火舌，民眾發現後趕緊報警，隨後警消人員趕緊前往搶救，而火勢在也快速在30分鐘內控制撲滅，所幸並未有人員傷亡，初步了解起火處為裝潢中的工地，損失估計約20萬，而真正起火原因仍在調查當中。

(中時)