豪雨釀災！新北農損逾524萬 爭取中央現金救助

三芝豪雨，農損嚴重。（新北市農業局提供）

3日新北市副市長葉惠青至北海岸農損及金山磺港漁港勘查，針對受損較多之西瓜、甘藷、苗圃等作物，爭取中央農業天然災害救助，協助農友早日復耕。並發放2艘半沈沒漁船慰問金。大雨期間每日仍持續查報災情。

6月2日降下罕見大雨，新北市啟動農業天然災害查報機制，掌握各地農損情形，6月3日一早各區公所趁大水消退，勘查區內農損情形。農業局彙整淡水、三芝、石門、金山、萬里區公所查報農損情形，目前農損被害面積147.73公頃，損害程度約27%，換算面積39.83公頃，農損金額約524.4萬元。主要包含西瓜、甘藷、苗圃、茭白筍、葉菜類等。三芝西瓜因處於開花結果期，泡水受損情形較為嚴重。金山甘藷剛種植一個多月，目前多在長藤蔓跟結小藷期，大水沖蝕下導致根部裸露，水退後建議農友復土減輕影響。金山、萬里苗圃則是遭大水將盆花沖走倒伏。

金山磺溪暴漲導致大量泥水、枯枝及漂流木沖進磺港漁港，泊區充滿枯枝與漂流木。（新北市農業局提供）

此外金山磺溪暴漲導致大量泥水、枯枝及漂流木沖進磺港漁港，泊區充滿枯枝與漂流木，同時造成2艘漁船半沉沒。副市長葉惠青及農業局李玟今日到場勘災，同時發放慰問金給2艘受災漁船主，並將協助後續漁船的救助。另協助金山區漁會調動機具進行港內泊區漂流木打撈作業，同時也請漁會聯繫漁民及漁工協助打撈，機具也已進港區打撈枯枝與漂流木，預估1日內完成清除作業，讓磺港恢復正常運作。其他29處漁港截至目前尚無災情傳出。

農業局表示，已聯繫桃園區農業改良場及農糧署北區分署組成勘災小組前往勘查農損情形。如果單項作物受損程度達2成以上，即會報請中央救助。這幾天各區公所仍然會持續查報農損情形，呼籲農友如有發生農損情形，儘速向所在地公所通報。

(中時電子報)