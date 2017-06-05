看電視壽命會縮短？三大壞習慣比抽菸還慘
眾所皆知抽菸會加速皮膚老化,增加患高血壓和癌症的風險，可謂是百害而無一利，但有些壞習慣對於身體的危害可不比抽菸小，根據鳳凰網引述英國網站報導，近日總結出3個比抽菸還致命的習慣。
一、常吃肉
美國《細胞》雜誌刊文報導，常吃肉的人患癌風險比不常吃肉的人高了4倍，壽命更短，這與有抽菸習慣的人死於癌症的機率幾乎相同，因此，建議不要只攝入動物蛋白，也應適當攝入植物蛋白。
二、長時間看電視
看電視本身沒有問題，但長時間看電視就會對身體造成損害，根據澳洲昆士蘭大學調查顯示，抽1支菸會減少約11分鐘的壽命，但即使是不抽菸的人，過了25歲，每看1小時電視，壽命會縮短約21.8分鐘，原因是久坐會提高患癌症和心臟疾病的風險。
三、常喝碳酸飲料
美國一項健康調查顯示，一天喝約一杯（237ml）碳酸飲料，會使免疫細胞老化約2年；每天喝兩杯半（592ml），會老化約5年，與抽菸的老化程度相同。
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(中時電子報)
關鍵字：癌症
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