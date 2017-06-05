倫敦橋恐攻 IS宣稱犯案

美國反恐網站賽德情報集團(SITE Intelligence Group)說，恐怖組織IS在他們的宣傳網站上宣稱犯行。(圖取自推特@Rita_Katz)

英國倫敦橋、波魯市場當地時間周六(3日)晚上接連發生2起攻擊事件，造成7死48傷慘劇，英警方幾乎在展開調查的第一時間就定調整起事件為恐怖攻擊。極端主義分子恐怖組織IS周日(4日)在他們的宣傳網站上，宣稱犯下該起倫敦橋攻擊案。

美聯社報導，美國反恐網站賽德情報集團(SITE Intelligence Group)說，IS周日在他們的宣傳網站上，宣稱該集團的極端份子「聖戰士」在倫敦駕駛廂型車胡亂衝撞，並持刀刺傷路人，犯下該起倫敦橋恐怖攻擊。

這是今年上半年以來，恐怖組織IS犯下第3起攻擊案，前2起同樣發生在英國，5月22日曼徹斯特體育館爆炸，另一起發生在3月22日，犯案手法與倫敦橋類似的西敏橋恐怖攻擊。

倫敦市區打算為倫敦橋7名罹難者舉辦燭光晚會，倫敦市長薩迪克汗(Sadiq Khan)辦公室表示，這場燭光晚會將在周一(5日)下午6點開始進行，地點在Potters Fields公園舉行。

(中時電子報)