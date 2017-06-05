學子飆創意！宮廟「拜拜菜」變身美味佳餚

由永平工商郭欹綺、簡嘉瑩端出「憶姬思城」，創新呈現宮廟拜拜菜！（業者提供）

每個人心中都有一道菜，那是屬於媽媽的味道，家鄉味！用我們的創意、手藝烹飪出美味吧！全國年度廚藝盛事-第七屆金蘭盃廚藝競賽北區海選，於6月3日在經國管理暨健康學院正式開始！今年競賽主題為「小城故事」，參賽選手必須結合家鄉故事端出「故鄉代表菜」，還要選用當令食材，讓美食不只是美食，更是美味與文化兼具的特色料理。

海選現場參賽學生及職業選手們無不戰戰兢兢，展現精湛的刀工、烹煮、炒炸等手藝，也讓海選現場飄起陣陣誘人撲鼻香氣，希望能透過「家鄉料理」征服評審味蕾。此次報名組數來自全省各地近200組，經審核資料後尚有破百組選手。北區海選入圍結果將於6/13日在「金蘭小醬」粉絲團公佈，入圍者將晉級6/17日總決賽，爭奪高達30萬元總獎金。

客家國宴大主廚邱寶郎表示，第七屆金蘭盃「小城故事」相較於往昔六屆都有更高的廚藝水準，原因在於學生們大多會去鑽研他人作品的技巧，進而內化成自己的廚藝技術，甚至有同學為了參賽而仔細查閱所有台灣城鎮的道地料理，因此更加記得全國各鄉各鎮的代表風味，並結合自身背景故事，讓每一道料理都別具巧思，讓人嘗一口彷彿置身家鄉。

此次競賽主題大多來自學子親身背景故事，其中永平工商餐飲科郭欹綺、簡嘉瑩端出三杯雞與油飯－「憶姬思城」，因郭欹綺長輩在雲林開廟，這兩道菜就是家裡敬神時最道地的「拜拜菜」，用甘醇醬油、油膏調味，端出用麻油炒香的三杯雞，料多豐滿的油飯，以90後新生代身份呈現台灣最傳統的「廟文化」料理。

輔大聖心高中—餐飲技術科楊采淯、陳郁達的作品「臺灣味-雙味糖化豬肝」是基隆鄉下長輩最熟悉的菜─「糖化豬肝」融入創新口感，讓看似簡單，卻充滿在地純樸的料理，與不同風味的食材混搭，以脆瓜與新鮮小黃瓜融合、金蘭辣蘿蔔與新鮮蘿蔔搭配，最後添加金蘭鼓舌醬油為調味主角，呈現多層次脆度、柔和懷舊與現代口感，呈現台灣創新與古樸融合的精神。

(中時電子報)