《時來運轉》國聯兩強對決 道奇主場戰國民

國民先發投手G.岡扎勒斯。(美聯社資料照)

台北時間6日早上十點，暫居國聯西區龍頭的洛杉磯道奇隊，將於主場迎戰國聯東區第一的華盛頓國民隊；此役為兩軍自上一季在季後賽國聯分區系列戰交手之後今年首次過招。國民隊本季自開季起就穩居國東首席，道奇則是藉5月下旬的一波6連勝將洛磯拉下馬來，取代成為國西第一。

因兩軍目前都是分區第一球隊，這次三連戰也有先替季後賽暖身的味道；國民隊今年是否能一雪去年以2比3遭到道奇隊淘汰的前恥呢？6日預定為國民率先登板先發的G.岡扎勒斯(Gio Gonzalez)前兩個月已出賽11場，戰績4勝1敗、自責分率3.03，算是維持先發應有水準，但五月份出賽6次只有1勝1敗，且國民在他這6場先發的比賽中吞下4敗，這似乎是個警訊。

道奇隊韓籍投手柳賢振。(美聯社資料照)

主場迎敵的道奇隊，此戰輪由韓籍投手柳賢振（Hyun-Jin Ryu）登板先發。柳胖去年只出賽1場就因傷全季報銷，本季術後復出迄今，9次出賽中有8場擔任先發，5月25日則是接替日投前田健太投完後4局，目前戰績2勝5敗、1救援，自責分率3.91。

柳賢振因為是傷癒復出，教練團在他登板時有刻意觀察，迄今先發8場最多的投球局數就維持在6局，5月上旬對戰洛磯之役，他控球不穩送出6次四壞球，僅撐4局就投了101球，且被敲8支安打掉了10分（5分責失），是本季最差的一場。但上一場（5月底）對上紅雀，主投6局被敲3安只失1分，有4次三振、1次四壞保送，近況明顯有所提升。

比較有趣的是，這是兩名先發左投的對抗，國民隊本季對戰左投是5勝2敗，道奇隊則是10勝8敗，似乎國民隊打者迎戰左投手更有心得，不過，這是柳賢振生涯第一次先發對戰國民隊，能否會因為相對陌生而搶占上風？而G.岡扎勒斯近三年與道奇三度交手取得3勝，自責分率僅僅1.80。這應是一場低比分投手戰，看好做客的國民隊受讓勝出。

(中時電子報)