6／23來淡水！嘗美味「大南瓜」、走隧道、大玩DIY

新北市政府與主辦單位淡水區農會6月23日在淡水金色水岸辦理全國大南瓜比賽活動。（新北市農業局提供）

每年夏天在新北市舉辦的大南瓜比賽都為淡水添上一層引人注目的金色魅力，今年新北市政府與主辦單位淡水區農會除6月23日在淡水金色水岸辦理全國大南瓜比賽活動外，同時也在農業局及淡水區農會共同輔導種植的香甜栗子南瓜進入盛產季節之際，讓消費者親自到南瓜園體驗採收的樂趣！

農業局與淡水區農會、滬尾休閒農業區業者及當地有機小農共同合作，規劃一系列體驗活動。（新北市農業局提供）

為邀請民眾參與，農業局與淡水區農會、滬尾休閒農業區業者及當地有機小農共同合作，規劃一系列體驗活動，內容包括到南瓜園親自採收南瓜，造訪有機小農，讓遊客了解有機蔬菜如何種出，也可以帶一些蔬菜回去品嘗，當然也不能錯過五彩繽紛的南瓜隧道。

南瓜布丁DIY。（新北市農業局提供）

中午則在農場安排風味餐，下午任選1處農場參與精心規劃的體驗活動，本次規畫有三空泉農場的南瓜布丁DIY、阿三哥休閒農莊的南瓜手工餅乾及下午茶組合、羅媽媽農場的南瓜饅頭、北新休閒農場的有機蔬果精力湯及南瓜園DIY、石牆子內的童玩DIY等可供選擇。

本次活動採團體報名，只要滿20人就可報名，並於活動期間6月1日至6月25日間自行選定時間，在大台北地區還可擇一定點接送，如有興趣歡迎洽詢淡水區農會推廣部（02）26202290分機146杜先生聯絡。

(中時電子報)