貝爾法斯特國際攝影節登場！展現台灣當代攝影風華

歐洲知名攝影展「貝爾法斯特國際攝影節」(Belfast Photo Festival)6月1日起在英國北愛爾蘭盛大展開,台灣知名攝影藝術家沈昭良受邀主持講座及擔任諮詢專家,藝術家陳淑貞更以《AFTER》系列作品登上攝影節展覽,透過相機鏡頭,探討台灣特殊的主題式汽車旅館文化,巧妙呼應大會今年的「性別」主題,也讓國際藝文人士從當代攝影一窺台灣社會的多元面貌。

在文化部、駐英國代表處文化組及貝爾法斯特國際攝影節合作下,今年攝影節推出一系列台灣藝術家作品與活動,包括:攝影作品展、攝影集展、講座及國際專業交流等。同時,青年攝影家羅晟文作品《白熊計劃》也透過大會公開徵件獲得青睞展出,為台灣參與此一國際重要藝術展會增添驚喜亮點。

攝影節於英國當地時間6月1日晚間9點在北愛爾蘭首府貝爾法斯特市中心正式開幕,沈昭良、陳淑貞、羅晟文三位台灣藝術家連袂出席。從事影像創作多年、在國立政治大學兼任授課的攝影家沈昭良表示,透過參與這項重要的藝術活動,讓台灣青年藝術家攝影作品與國際平台產生更多連結,展現台灣攝影的獨特性,同時,也藉此機會觀摩國際攝影展與城市改造之間的關聯,希冀累積見習與交流成果,帶回到台灣與各界分享。

沈昭良獲邀擔任本屆攝影節諮詢專家,為來自國際的青年藝術家進行一對一的作品專業討論與建議,同時,沈昭良將以「再凝望—台灣當代攝影的新視野」(Yet Another Gaze—A New Horizon for Contemporary Taiwanese Photography)為題進行講座,介紹近20位台灣新世代創作者的攝影作品,並探討1987年解除戒嚴令以來,台灣整體攝影創作在吸收西方思潮與理論的基礎上,扎根於在地,與全球論述交融,展現出更貼近現實的議題建構與意識盤整。

陳淑貞展出的19幅《AFTER》攝影作品則是藝術家走訪台灣各地汽車旅館,記錄下這些空間被使用過後的狀態,呈現內部空間的異質性,藉以思考此一扮演多重角色的轉換空間,或許讓人們暫時脫離現實的壓迫,也可能製造了更多束縛。另一方面,汽車旅館似乎是一種與「家」有著類似功能的場域,在某種程度上虛擬了家庭空間的權力分配,但總無法迴避那近乎荒誕、華麗、炫目又超乎現實感的召喚。

藝術節總監魏爾(Michael Weir)特別在開幕晚會公開感謝台灣文化部支持。他表示,今年展會主題探討攝影如何建構與解構性別政治,他很高興能夠呈現國際重要藝術家作品。由於魏爾受邀出席2016年台北國際當代藝術博覽會Photo Eye攝影活動時,對於台灣年輕世代攝影家作品的多元樣貌留下深刻印象,因此更希望透過攝影展,向國際推介台灣精彩的藝術文化。本屆攝影節也和台北「Lightbox攝影圖書室」合作,精選呈現20部台灣攝影作品專書,展現當代攝影風華。

貝爾法斯特國際攝影節是歐洲最知名的當代攝影展之一,2017年展會自6月1日至30日舉行,透過與頂尖博物館、 藝文空間等專業場館機構合作,展現攝影對於政治、 社會、文化的提問,為國際攝影藝術家重要的作品展出平台。

