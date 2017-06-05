NBA》主帥歸陣！勇士總教練科爾復出

勇士隊總教練科爾在總冠軍戰G2宣布復出。(美聯社)

勇士總教練科爾終於回歸！近兩季深受背部手術併發症所苦的科爾，於總冠軍賽第2戰前宣布復出，可望領軍接下來的冠軍戰。科爾因背傷缺陣超過1個月，由代理教練麥克布朗包辦了勇士季後賽的其中11場連勝。

科爾上個球季也缺陣了大半季，不過73勝的歷史紀錄依然算在他頭上，他生涯例行賽的戰績因此是恐怖的207勝39敗，勝率高達84.1%；季後賽的勝率也高達75.9%(44勝14敗)，他歸陣後勇士隊的士氣將更加高昂。

(中時電子報)