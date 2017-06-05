俄男醉酒口角 開槍打死9人

一名俄羅斯男子醉酒時與他人口角，竟開槍打死9人。警方拘捕該男子並案發現場搜證。(圖/ntv.ru網)

一名俄羅斯男子醉酒時與他人口角，竟開槍打死9人，該男子已被警方拘捕。

據俄內務部特維爾州總局官網發佈的消息，這名45歲的男子來自莫斯科市，在特維爾州列德基諾村有一處度假屋。莫斯科時間4日淩晨，該男子在另一處度假屋內與10人一同飲酒並與他人發生口角，處於醉酒狀態的嫌疑人返回自己的度假屋，取出獵槍回飲酒處開槍打死與其口角者，他又射殺其他人，導致9人喪命，僅一名女子因躲藏起來而倖免於難。該女子在兇嫌離開後報警，警察在案發現場附近將兇嫌抓獲。

(中時電子報)