6月5日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●台灣頭淹到台灣尾 治水勝輕軌 前瞻檢討呼聲起

梅雨成災，台灣頭淹到台灣尾，藍綠立委昨日一致認為，這場水患提醒蔡政府應立即重新檢視前瞻基礎建設，民進黨立委黃偉哲直言，治水工程沒做好，即使做出高科技、軌道、綠能，大雨一來還是全泡在水裡；專業學者更表示，前瞻中的「水環境」項目著重水庫清淤及水源開發，有關防治淹水的工程太少，應重新檢討以「灰色＋綠色」的建設來治水。

●3個月內第3起 倫敦再傳恐攻 7死48傷

英國又傳恐攻！3名恐怖分子3日晚間駕駛白色廂型車，在倫敦市倫敦橋上高速衝撞行人，隨後下車揮刀砍人，造成7人死亡、48人受傷，3名凶嫌悉數遭警方擊斃。這是英國不到3個月內發生的第3起恐攻，英國首相梅伊表示，不容許暴力干擾民主進程，8日國會大選將如期舉行。

●《美麗島電子報》民調：60％綠選民 維持現狀取代台獨黨綱

《美麗島電子報》進行民調顯示，蔡英文總統上任後迄今，在兩岸關係部份，有51.3％民眾不認為蔡英文有做到「維持現狀」。同一份民調顯示，53％民眾支持將「維持現狀」納入民進黨黨綱，取代台獨黨綱，單從綠營支持者來看，也有高達60％表示支持。

重點要聞

●英又遭恐攻7死 48傷

英國大選倒數5天，倫敦再傳駭人攻擊案！3名歹徒前晚開車在倫敦橋高速蛇行衝撞行人，隨後下車持30公分長刀在顧客雲集的多家酒館瘋狂砍人、割喉。警方獲報在8分鐘內擊斃3嫌，事件釀7死48傷。初步顯示傷亡者中沒有台灣人。英國首相梅伊證實當局將此定調為「可能的恐怖主義行動」，還沒有組織承認犯案。

●義國3萬人擠看歐冠 煙火巨響誤當恐攻 球迷踩踏1500傷

「突然一聲巨響，人潮宛如海浪湧動！」義大利足球勁旅「尤文圖斯」的故鄉杜林市，前晚驚傳足球迷踩踏意外。當時約3萬球迷聚集廣場，觀賞該隊在歐洲足球冠軍聯賽決賽的賽事轉播，未料比賽結束前10分鐘，突傳來疑放煙火的巨響引發恐慌，民眾以為遭攻擊而倉皇逃命、推擠踩踏，1500人受傷，其中3人傷重，包括1名7歲男童。截至昨晚未傳出有台灣人受傷訊息。

●綠5強爭高市長 陳其邁領先

民進黨下屆高雄巿長黨內初選，在巿長陳菊一句「嘸通刀刀見骨」後，雖然不見五位角逐者檯面上刀光劍影，但暗地裡仍是招式盡出。英系立委陳其邁維持媒體高曝光，民調持續穩定領先；民調原本落後的綠委劉世芳在陳菊力挺下緩步爬升；民調居前段班的綠委林岱樺和管碧玲，則以傳統座談會，力求維持聲勢不墜；綠委趙天麟則以路跑活動凸顯年輕優勢。

重點要聞

●高麗菜價「十級跳」 農委會要抓「菜蟲」

豪雨成災，菜價暴漲，家庭主婦昨搶購「備貨」心裡叫苦，政府再次喊抓「菜蟲」。農委會主委林聰賢到雲林勘災表示，短期葉菜類漲幅大還合理，但有些菜沒受損也跟著漲，就不合理，政府要抓的是不該漲的。

●蔡總統：治水經費不足 由前瞻支應

豪雨重創南台灣，總統蔡英文昨南下視察雲林、嘉義時表示，氣候變遷愈來愈激烈，治理工程要加快腳步，請中央各部會整合提列綜合性預算，前瞻計畫有龐大治水經費，後續工程經費若遇上困難，就由前瞻來支應，可讓治水不再斷斷續續，一次到位。

●李開復：台灣服務業 不會被AI取代

台大畢業典禮昨邀創新工場創辦人李開復演講。他說，人工智慧（AI）將重組職場金字塔結構，頂端是創新者，第二層是各行業專家，基層是服務業，但台灣服務業認真、有人情味，他看好會是台灣的核心競爭力，且不會被AI取代，但過去「台灣社會普遍看低了服務業」，應為服務業創造更多工作機會。

重點要聞

●車撞人群長刀割喉 倫敦恐攻 7死48傷

英國首都倫敦三日晚間再次發生恐怖攻擊事件！當地時間三日晚上十點，三名身分不明、身上帶有偽裝炸彈的男子，駕駛租來的白色廂型車，在「倫敦橋（London Bridge）」上猛力衝撞行人，然後下車持長刀濫殺無辜民眾，再轉往附近餐廳和夜店繼續行兇，已知造成至少七人喪生、四十八人受傷。三人最後均被獲報馳援的警方當場擊斃，八名員警共開了多達五十槍，目前尚未有任何人或團體宣稱犯案，警方已逮捕十二名疑犯。

●菸酒都漲… 台酒紹興等6款酒悄悄漲價

六月菸酒全都要漲！通路商透露，台灣菸酒公司已調高旗下六款酒價格，包括：紹興、黃酒、花雕及龍鳳酒等，每瓶漲十元到四十元不等；台酒也證實此消息，強調這幾款酒已逾十五年未調整，須提供通路商「合理利潤」，且這六款酒年銷量，僅占整體酒類比重不到一％。

●重大醫療疏失 醫師應舉證無因果關係 最高院：醫療專業不對等 舉證責任應轉換

前高等法院庭長陳貽男的妻子在健身房滑倒撞頭，送到台大醫院緊急手術後仍重度昏迷，十個月後死亡，陳和三名子女控告急診室醫師林麟、潘為元、吳明勳有醫療疏失，要求台大和醫師連帶賠償一千兩百餘萬元；案件纏訟多年，高院判原告敗訴，但上訴後最高法院近日認為，本案是重大醫療瑕疵，因醫病雙方醫療專業不對等，應由醫師舉證因果關係不存在，依此廢棄原判決而發回更審。

(中時電子報)