圍剿羅智強 民進黨發言人遭酸剩張嘴咬人能力
前總統府副秘書長羅智強日前批評總統蔡英文的救災表現，遭民進黨6位發言人一同在臉書上抨擊羅智強在噴口水炒知名度。對此，臉書粉絲專頁「普魯士藍」則酸「救災慢半拍，咬人咬很快」，網友也回文表示「因為除了張嘴咬人之外，已經沒有其他能力了」。
日前豪雨造成災情，羅智強在臉書批評蔡英文不但神龍「不見首」，行政院長林全神龍「不見身」，連賀陳旦都給大家來個神龍「不見尾」，讓民進黨6位發言人一同在臉書上齊聲圍剿。羅智強則回應，民進黨的發言人們是在齊聲痛罵2009年的蔡英文。因為「要了解災情、要了解災民，就坐車去，交通再困難，花再多時間都值得。」是2009年的蔡英文講的，並諷刺表示人曾經撂過的凶話、狠話，今天都就是一把把射向自己的迴力鏢。
對此，臉書粉絲專頁「普魯士藍」組圖大酸民進黨這6位發言人，並表示昔有北韓士兵放狗咬人，今有蔡媓放發言人咬人，並酸溜溜表示「救災慢半拍，咬人咬很快」。
網友回應表示「 不意外，正好踩到小櫻總統的痛處，怎能不趕快回擊呢？」、「因為除了張嘴咬人之外，已經沒有其他能力了」、「沒有作事能力只有鬼扯能力」、「做事沒半撇，嘴砲第一流」、「除了嘴炮、講幹話，其餘一律無能」、「這不知道是不是護主神犬隊？」、「強辯是民進黨的強項，橫材拿入灶是專長」、「 一群笱奴才, 吃飽了睡, 睡飽了吠」、「發言人好多喔...好怕怕XD」。
(中時電子報)
文章來源：普魯士藍臉書
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