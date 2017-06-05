NBA》前尼克教頭費許 涉嫌酒駕被逮

前尼克教頭費許(左)與女友葛洛莉亞。(美聯社資料照)

前尼克教頭費許(Derek Fisher)又惹上麻煩！加州高速公路局證實，費許於美國時間周日凌晨3時涉嫌酒駕被捕，他車上載著女友葛洛莉亞(Gloria Govan, 勇士巴恩斯前妻)。費許的轎車當時失控撞上道路護欄翻覆，所幸無人受傷。

日前老虎伍茲遭外媒報導酒駕，結果是烏龍報導(伍茲酒測值為0)。至於費許的酒後開車，外媒The San Bernardino Sun已向加州高速公路局查證屬實。費許近年與女友葛洛莉亞約會，又在網路放上兩人合照，因此挨了巴恩斯的鐵拳，費許盼息事寧人，但巴恩斯事後多次出言侮辱費許，遭到聯盟禁賽和罰款。

※酒後不開車，安全有保障！

(中時電子報)