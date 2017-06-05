解嚴30年！政治受難者黃華、陳欽生還原「白色恐怖」真相

政治受難者黃華先生回到當年被關押的警總軍法處看守所時，猶想起被捕時在軍事法庭力陳推翻國民黨一黨專政、組織新政黨的政治主張。（文化部所屬國家人權博物館籌備處提供）

再過一個月就將屆滿台灣解嚴三十周年，文化部所屬國家人權博物館於周末舉辦系列人權推廣活動，邀請政治受難者陳欽生、黃華等向青年學子講述自己的白恐遭遇，傳承民主、自由、人權公義價值的可貴，令與會者深受啟發。「從1987年臺灣宣布解嚴開始，我和鄭南榕就倡議推動新國家運動，爭取所有臺灣人應有的尊嚴。」79歲的黃華希望有生之年傳承人權願景給新世代，「年輕人是臺灣的希望，只要有邀請，我都想巡迴全省宣揚一路以來追求的理想。」

原籍馬來西亞的陳欽生前輩，就讀成大三年級時就因白恐冤案，飽受12年的牢獄災難。當年沒有中華民國國籍卻無端遭到軍事審判，「法官說，因為你是廣東梅縣人，身上流著中國人的血，所以我有權利審判你！」陳欽生3日出席於新北市總圖書館的人權推廣講座時指出，「當年我被調查局設計，用這麼不堪的方式折磨我，今天國家好不容易可以推動轉型正義，就該還原真相，找到當年的加害者，至少應該鞠個躬，向我們說聲對不起。」陳欽生說，他被逮捕的前4個月，音訊全無，在馬來西亞老家的母親一度以為他已經死了，「我個人苦難或許不算什麼，但只要想到媽媽，我就會難過到晚上睡不著覺。」

戒嚴期間4度遭到逮捕坐牢的政治受難者黃華前輩，4日上午出席景美人權文化園區「與前輩有約」活動，向來自全臺各地的大專院校青年學子、博物館志工，講述自己苦讀自修受自由主義啟蒙、反對國民黨一黨專政的政治主張，並重返當年警總景美看守所的軍事法庭、關押牢房，回憶失去自由的獄中遭遇。

「你們看這個押房，四邊都是泡棉，因為當年關押在這裡的，都是準備送去槍決的死刑犯。」一走進政治監獄仁愛樓43號押房，黃華先生指著牆壁上的窺伺孔，「這間押房隔壁就是班長寢室，他可以24小時監視死刑犯的作息，隨時準備把人拖到樓下送去刑場槍斃。」黃華說，他被送進來時是以《懲治叛亂條例》二條一「唯一死刑」起訴，他能死裡逃生，就希望在有生之年可以推翻國民黨一黨專政、推動新國家運動。

「我沒有聘請律師，在軍事法庭上我自己一個人陳述政治主張，臺灣就是應該推翻一黨專政、成立新的政黨，這個國家才有真正的民主，講得法官、書記官無言以對。」黃華說，每次被逮捕，他都向承審法官講同樣的主張，「其實與我有相同理念的臺灣人很多，但在戒嚴時期大家都不敢說。」黃華觀察野百合、太陽花運動以來學生運動，「年輕人是臺台的希望，可以勇敢承擔政治受難者前輩們不怕死的奉獻精神。」

人權館籌備處表示，「與前輩有約」6月17日還將邀請受難者黃華先生前來景美人權文化園區分享「我的黨外歲月」人權願景，歡迎各界預約報名，詳情請洽「景美人權文化園區導覽家族」臉書網頁。

(中時電子報)