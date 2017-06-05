父親肺腺癌辭世 魏如萱慟：只想安靜低調面對

魏如萱強忍父喪，照常出席頒獎典禮。(圖/本報系資料照)

魏如萱父親魏懷良，昨天驚傳肺腺癌逝世，不過她仍強忍父喪出席「2017hito流行音樂獎頒獎典禮」，在後台受訪時僅回應：「謝謝大家關心」，稍早凌晨則在臉書寫下526字，抒發對父親的無限緬懷。

魏如萱表示父親多才多藝，不僅是運動員、調音師還非常會唱歌，因此家中有許多獎座獎牌都是他的，但她不諱言父親是黑道，因為重感情和義氣，所以四海之內有許多兄弟，在眾人眼中他是個叫「老夫子」的大哥，但對她而言身份是最親愛的爸爸，雖然父親生前不抽菸，但由於吸太多二手菸，加上幾乎天天都在喝酒，結果同時罹患肺腺癌和肝癌，最後嚴重到癌細胞擴散到骨頭和淋巴，當看著一個186公分的巨人，只能躺在病床上靠氧氣罩呼吸，讓她是看到心中好不捨。

魏如萱臉書全文。(圖/魏如萱臉書)

父親躺在醫院裡治療時，不僅終日沒有食慾，最後連說話力氣都沒有，讓魏如萱看在眼裡相當心疼，她回憶起入圍本屆金曲歌后時，立即把喜訊和父親分享，當時父親笑得相當開心，可惜未等到女兒封后當日到來就撒手人寰，但讓魏如萱感到欣慰的，是至少父親身體不再疼痛，她也允諾姐妹倆絕對會照顧好自己，目前唯一想做的事，就是安靜低調面對父親離開。

(中時電子報)