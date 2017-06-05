前甘肅副省長虞海燕遭「雙開」處份
中共官方對甘肅省前副省長虞海燕的調查結案，判定他涉及嚴重違紀，予以開除黨籍、開除公職的「雙開」處份。
大陸中紀委發布消息，指虞海燕嚴重違反政治紀律和政治規矩、組織紀律，毫無黨性原則和組織觀念，搞團團伙夥，培植私人勢力，對抗組織審查，拉攏腐蝕紀檢幹部和巡視幹部，打探巡視信息，干擾監督執紀工作；違反中央八項規定精神，變公務接待場所為個人奢靡享樂據點，長期佔用企業提供的住房和車輛；違反廉潔紀律，利用職權為親屬經營活動謀利，縱容、默許親屬利用其職務影響謀取私利，違規從事營利活動，收受禮品、禮金，搞權色交易；違反工作紀律，違規將國有企業大額資金外借。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。
虞海燕身為黨的高級領導幹部，毫無政治信仰和黨性觀念，嚴重違反黨的紀律，並涉嫌違法犯罪，嚴重損害甘肅省特別是蘭州市的政治生態，性質十分惡劣、情節特別嚴重、社會影響極壞。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予虞海燕開除黨籍處分；由監察部報國務院批准，給予其開除公職處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。
虞海燕，1961年7月生，浙江義烏人，西安冶金建築學院冶金系煉鋼專業畢業，研究生學歷。曾任甘肅省委常委、甘肅省副省長、蘭州市委書記、省政府黨組副書記等職。
(中時電子報)
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