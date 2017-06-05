洪孟楷：打臉口水造謠張景森 錯誤資料吞下去
行政院政務委員張景森在臉書上說「員山子分洪道順利完工，國民黨計劃要花1600-5000億才能整治的基隆河，民進黨只花316億就完成了。」並稱想去員山子分洪道入口刻上「李鴻源的幹話」。國民黨文傳會副主委洪孟楷打臉張景森資料錯誤，並問張到底是故意誤導民眾？還是這個謠言就是來自民進黨?要他「把錯誤的資料吞下去!」
行政院政務委員張景森在臉書上說，16年前，扁政府要推動員山子分洪道工程時，水利王子李鴻源就出來嘲笑說：「分洪如可行，廿年前就做了」。結果，扁政府沒鳥他的話，毅然決然推動這項建設。結果：員山子分洪道順利完工，國民黨計劃要花1600-5000億才能整治的基隆河，民進黨只花316億就完成了，而且完成之後，汐止再也不淹水了。他很想「明天就跑去員山子分洪道入口，刻上李鴻源這句幹話。」
國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書發文反擊「打臉口水造謠張景森！把錯誤的資料吞下去！」
洪孟楷說，張景森在臉書上說「員山子分洪道順利完工，國民黨計劃要花1600-5000億才能整治的基隆河，民進黨只花316億就完成了。」但這根本就是錯誤的網路謠言，2015年副總統陳建仁在辯論會上也曾引用這段話，結果被打臉「引述不實謠言」，而後逼的陳建仁改口說「緊張口誤」!沒想到如今張景森卻又老調重彈！到底是故意誤導民眾？還是這個謠言就是來自民進黨，所以改口不了，一錯再錯！
洪孟楷表示「蔡英文政府說要救災不要口水，但最多口水產出卻來自自己的閣員！張景森！請你公開道歉，你欠全民一個交代！」
並說，其實真相是，基隆河整治分成3階段，前2階段是國民黨執行，陳水扁執政時花費的316億，只是整治的最後階段，總經費本來就是約1500億！而張景森自己身為政務委員，卻連真實的數據都不清楚，還好意思說要「把幹話刻在入口」？我們才要你「把錯誤的資料給吞入口中！」
洪孟楷說，如果連清楚明白的數據都可以一而再再而三的被民進黨政府錯誤引用，那要花8年上兆的前瞻計畫，到底有多少不實、虛報、誇張、浮濫的數據？更加不得而知！看來只有「退回、重編」，才是前瞻計畫真正應該做的事！
張景森臉書下也有網友打臉汐止再也不淹水神話，網友留言「 2014、去年汐止不是有淹水，中視、三立新聞報導喔！」、「這次基隆淹很大，員山子分洪道神話已破功。除非委員的地理很爛，不然應該知道基隆跟汐止是難兄難弟。」、「汐止再也不淹水？難道這次是旱災？幹話之王還會說別人講幹話喔⋯」
(中時電子報)
文章來源：張景森
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