2017年全國文化會議分區論壇基隆場次！文資大爆炸
2017年全國文化會議北區論壇最後一場，4日來到臺灣的最北端基隆市辦理，吸引近百位關心在地文化事務之人士與會，包括公民團體、專家學者、公部門代表等，更有從桃園、彰化來參與之民眾，另文化部部長鄭麗君、基隆市文化局馬嫻育局長也共同出席，一起拼文化，與民眾就文資保存爭議、文化環境營造與文化工作者的勞動條件改善等議題，探究及釐清背後的結構性因素，謀求改善策略。
與會民眾多就文化行政人員對文化資產保存的漠視、搶救文化資產的案例、文資審議委員的組成結構與審議過程公開透明度不足、文資法暨子法修法強度，以及文化資產私有權與文化及公共價值之衡平等，表達憂心且引發熱議。鄭部長最後不僅回應民眾提出的議題，也就目前推動的政策進行總體說明。
她表示，文化部將重新架構文化治理模式，以「文化民主化」為核心政策，推動文化公民權、重建文化生態系，也要思考不斷轉型文化保存政策，包括新增文資審議旁聽制度及建立迴避機制、推動50年文化資產評估及暫定古蹟機制、訂定國家級及地方性的文化保存綱領等。
鄭部長也對與會者提出如嘉禾新村、新北投車站等單點修復的憂慮，再次說明再造歷史現場計畫的精神。她希望再造歷史現場計畫求好不求快，地方政府要有一個上位政策，結合地方知識學，調查文化脈絡，透過整體的歷史記憶保存來帶動城市與城鄉的發展。最後並針對文資個案，責成文資局彙整進行個案研究，並分析出制度性的問題，進行整體性的解決。她也呼籲大家要進入審議的情境，溝通對話，找出共識。
基隆場為全國文化會議分區論壇第13場次，後續還有連江、金門場次，以及青年、新住民、文化科技、文化經貿、文化資產專題論壇。歡迎民眾報名參與，共同關心文化未來，詳細場次資訊請至網站查詢。
(中時電子報)
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