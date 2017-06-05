NBA》騎士求勝 教頭要求他多出手
騎士在總冠軍系列賽首戰狂輸勇士22分，衛冕軍的面子被狠狠踩在地上，5日迎來第二戰，教頭泰隆盧為了求勝，要求「神經刀」J.R史密斯多出手。
史密斯在首戰出賽28分鐘4投1中，僅得3分，身為先發球員的他可說是毫無貢獻度可言，而且在打完第一節之後更只出手1次。另一個被點名的是先發中鋒崔斯坦湯普生，上場22分鐘3投0中，不但得分掛零，就連籃板也只抓4個。
泰隆盧表示，想要在這個系列賽擊敗勇士，非得在進攻端加強攻擊火力，除了三巨頭外，史密斯的角色就非常重要了，他是一位極具破壞力的人，所以他在球場下就要多出手。
事實上史密斯在本季的14場季後賽出手最多場次的是9次，也只有2場得分上雙，與上季的21場季後賽12場次出手超過9次有很大的差距。
史密斯說，對方是過去三年防守最佳的球隊，我們必須逼迫他們縮緊防線，幫助我方的外線射手製造出手機會，然後再減少失誤的話，第二戰就很有機會贏得勝利。
(中時電子報)
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