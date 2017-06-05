「藍色窗簾」榮登政大金旋「中國信託人氣獎」冠軍

中國信託文教基金會執行秘書孫紀蘭頒發「中國信託人氣獎」給「藍色窗簾」樂團。(圖/主辦單位提供)

台大政大跨校組團，人氣稱霸金旋獎！第34屆政大金旋獎今（4）日舉行決賽，由來自台灣大學和政治大學8位學生組成的「藍色窗簾」樂團奪下中國信託人氣獎。頒獎典禮上團員一再感謝親朋好友義氣相挺，聯合兩校應援團助攻，讓他們一舉拿下人氣王，從決賽24組實力派唱將中脫穎而出，成為金旋獎的大贏家。

扶植校園創作 中信提供萬元夢想金

被視為「圓夢舞台」的政大金旋獎已經邁入第三十四屆，中國信託文教基金會連續多年設立「中國信託人氣獎」，提供萬元圓夢基金，鼓勵學生持續音樂創作，也為金旋獎開闢另一個激烈戰場！決賽當天，參賽者用盡各種方法催票，個個志在坐上人氣寶座，中國信託人氣獎得主「藍色窗簾」團員鄭昭元說，很開心能拿到萬元獎金，計畫用來當暑假練團基金，已經算好可以租練團室「三十個小時」，另一個團員陳關文說：「中國信託人氣獎對剛起步的樂團是很實質的鼓勵，希望每年都有人氣獎，幫助樂團成長。」

「人不追夢枉少年」 中信文教勉學子勇敢圓夢

「年少無美醜，青春皆好樣，恰恰呼應今年金旋獎的主題—『枉少年』，不管幾年級生，每個人都有『人不輕狂枉少年』的歲月，年輕不只是要很青春、很狂，更要懷抱夢想，希望藉著中國信託人氣獎的票選，鼓勵更多年輕朋友勇敢追夢，中國信託相信敢夢、追夢就能夠圓夢！」中國信託文教基金會執行秘書孫紀蘭表示，中國信託力挺音樂創作，長期為獨立樂團在校園、職棒球場及企業活動搭建跨界舞臺，希望讓更多人「聽見」原創音樂，也勉勵參賽的同學們，未來有力量的時候，能盡一己之力，幫助更多人成為夢想家。

力挺獨立樂團 中信搭建跨界舞台不設限

「今天來到金旋獎，感覺真的很爽啦！」神秘嘉賓「青春大衛」是2016貢寮海祭「海洋獨立音樂大賞」得主，在中國信託文教基金會邀請下，從海祭沙灘跨足校園，魅力橫掃學生族群！主唱大蔚說，學生時代也曾挑戰金旋獎，但因為表演超時慘遭「卡歌」，如今以表演嘉賓姿態強勢回歸金旋獎舞台，勉勵熱愛音樂的同學，不要怕失敗，要堅持創作，挑戰自己的極限，未來一定有機會在「舞台上見」。

2017新舞臺藝術節 優人神鼓台中獻演

除力挺獨立音樂，中信文教基金會每年舉辦新舞臺藝術節，用藝術與城市交流，打造人人可以親近藝文的分享平台。2017新舞臺藝術節九月將在台中、台北登場；除了有跨界、音樂、親子、戲劇等精彩節目，更將攜手享譽國際的「優人神鼓」，於九月下旬在台中圓滿劇場戶外獻演，希望藝饗更多大台中民眾，大手牽小手親近藝文，共同豐富藝術存摺。

(中時電子報)