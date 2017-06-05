MLB》無安打後再破響尾蛇 馬林魚連贏三系列賽

艾利斯纏鬥14球，擊出關鍵安打率馬林魚擊敗響尾蛇。(美聯社)

馬林魚5月戰績慘澹，差點淪全聯盟墊底，先前贏得與天使系列賽時，總教練麥汀利(Don Mattingly)也坦言他們要贏系列賽不易，沒想到自那之後，這支魚軍似乎也覺醒了！他們5日6比5再勝響尾蛇後，連續拿下第三個系列賽，近10戰8勝，尤其扳倒在國聯西區屬A段班的蛇軍，近況超火燙。

魚軍此役延續前一戰的氣勢，比賽前段火力全開，靠泰勒莫爾(Tyler Moore)領軍，一度以5比4領先。但先發的沃利(Vance Worley)卻沒能守住，僅撐3.2局失5分就退場，難能可貴的是，牛棚投手群相當爭氣，6名投手接連上陣，讓蛇軍安打在5局後就消失無蹤，合力演出4局無安打比賽，帶來勝利的契機。

這場比賽勝負分水嶺出現在7下，魚軍先有狄崔(Derek Dietrich)敲出二壘安打，接著這場比賽扛先發捕手的艾利斯(A.J.Ellis)面對布瑞德利(Archie Bradley)超過150公里的速球，毫無畏懼的發揮黏功，一連纏鬥13顆球。最後布瑞德利第14球飆出本場最快159公里，但位置紅中偏高，被艾利斯逮中敲出關鍵安打。

「很慶幸我不必再揮棒了！」纏了足足14球，艾利斯打出堪稱他本季最精采的一擊，他興奮的說，背跟斜腹肌都有些痠痛，不過能為球隊貢獻、打進追平分的感覺好極了。最後關頭能挺住壓力，漂亮打出安打，布瑞德利也稱讚艾利斯的表現，「你得脫帽向他致敬，他這一棒打得太好了。」

魚軍靠艾利斯這一擊，加上投手群的強力壓陣，最後1分之差驚險勝出，拉出一波3連勝。打線共揮出12支安打，除投手外，其餘先發8人都有安打演出，牛棚投手展現壓制力，對他們而言是個不錯的消息，近10場豪取8勝，也讓他們排名爬升到國聯東區第3。

(中時電子報)