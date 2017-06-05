台灣出梅了？氣象達人彭啟明這樣說
上周五、周六受到梅雨鋒面的影響，全台各地豪大雨不斷，造成災損嚴重。目前鋒面已經減弱，但是否代表出梅了？氣象達人彭啟明在臉書表示，在東亞還有一波波的梅雨鋒面，要等到鋒面完全結束，台灣不再受梅雨鋒面影響後，才可稱為出梅。
彭啟明預測，本周三、周四可能有波微弱鋒面接近，不過較微弱，應該影響不大，下一波可能下周二、下周三，不過，目前各種預測的不確定性還太高，連說未來會接近台灣的話語可能都還不肯定，所以要現在說是否會出梅，這都還太早，只能持續觀察。
至於今天天氣，彭啟明指溫度開始回升，一天比一天高，未來幾天都會區域中午高溫有機會站上33至35度，上午會晴朗炎熱，午後受到偏西南風影響，靠山區很容易發展熱對流，外出要多留意防曬、山區要注意熱對流的強降雨，甚至發生閃電落雷，提醒民眾要多注意。
(中時電子報)
文章來源：氣象達人彭啟明臉書
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