NBA》詹皇大三元無用 勇士領先騎士14分

柯瑞在第二戰首節攻下15分，幫助勇士取得6分領先優勢。(美聯社資料照)

總冠軍系列賽第二戰在勇士甲骨文主場點燃戰火，迎接勇士教頭科爾復出，子弟兵首節狂得40分，取得40比34領先優勢，次節，詹姆斯與洛夫發威，幫助騎士半場結束64比67縮小落後差距。易籃再戰，詹姆斯奮勇繳出大三元成績，但孤掌難鳴，勇士拉開領先差距，打完第三節102比88，領先14分。

科爾在季後賽首輪第二戰結束後就因為舊傷復發而休養，勇士在這段期間由助理教練麥克布朗代掌兵符，勇士仍舊橫掃拓荒者、爵士與馬刺，寫下13連勝。

科爾歸隊，勇士卻在首節一開始失誤連連，反觀騎士在洛夫與詹姆斯的率領下如猛虎出閘，一度11比6領先，但科爾在13比14落後的時候喊出暫停，隨後史提芬柯瑞、卓雷蒙格林與杜蘭特連續砍進三分球，發動13比2攻勢反而取得10分超前。

不肯服輸的騎士，立即由詹姆斯爆扣、厄文三分彈吹起反攻號角，射手柯佛三罰得手，將落後分數追至34比37，但杜蘭特在最後5秒投進大號三分球，勇士首節取得6分領先。

次節，詹姆斯在進攻與防守端都有出色表現，加上洛夫也一改首戰投籃命中率欠佳而找回手感，至於替補的柯佛和傑佛生也有貢獻，衛冕軍將比數逼至2分差距，但勇士在杜蘭特和克雷湯普生的力挺下還是保有領先局面。

打完半場柯瑞和杜蘭特分別攻下15分，湯普生11分；騎士陣營詹姆斯18分、6籃板、10助攻，洛夫15分，厄文10分，兩軍都是三巨頭發威的局面。

雙方經過中場休息後再次展開交手，詹姆斯奮勇殺敵，17投11中，攻下27分、10籃板、12助攻，生涯總冠軍系列賽第8次大三元，洛夫貢獻21分，厄文手感不佳，16投僅中5，12分。

但擁有主場優勢的勇士，在詹姆斯的強勢進逼下，在5分41秒的時候發動15比2攻勢，拉開領先差距到15分，打得騎士陣營啞口無聲。

(中時電子報)