蝦咪？最美麗國度 瑞士這座小鎮禁止拍照
出國旅遊一定要拍照打卡！但瑞士一座風景如畫的阿爾卑斯山小鎮，近日搬出新規禁止遊客拍照，目的是為了讓遊客可以好好欣賞這裡的風景，遠離社交媒體，如果有人不遵守規定拍攝照片，將被處以5瑞士法郎(約新台幣156元)的罰款。
根據英國每日郵報報導，位於阿爾卑斯山的小鎮貝爾金鎮（Bergün）上月29日通過這項新規，貝爾金鎮在官方臉書上發佈聲明，禁止拍照的禁令主要是希望提供遊客一個愉快的度假環境。據悉，夏季的貝爾金是徒步旅行的熱門景點，冬季更是滑雪的好去處。
不過，這項禁令頒布後引起反彈，很多人認為這一舉動既愚蠢又奇怪，有些旅客表示他們打算取消到這裡旅遊的行程，另有些人則非常認同這項新規。
報導指出，其實，該規定源自於最近的一項研究結果，由美國溫德姆度假租賃公司發起的一項調查顯示，1037名美國成年受訪者中有近一半（49%）表示，社交媒體對他們的旅行産生了消極影響，這是因為他們迫於壓力要不斷在旅途中發布照片。
但當局表示，這項新規只是一種市場營銷策略，希望能夠因此讓大家都來討論貝爾金。他同時表示，事實上不會有人因為拍照而真的被罸款。
(中時電子報)
文章來源：英國每日郵報
關鍵字：遊客
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