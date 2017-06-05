李開復：台灣的大學未招頂尖陸生 只想填缺額

李開復是台灣人在大陸發展成功的典範。(圖/中新社)

著名資訊業經理人、創新工場創辦人李開復對台灣的陸生招生方針表示意見，他認為大學院校一直沒有爭取到頂尖陸生就讀，想的只是以陸生填補少子化後的就學缺額，直言教育部是「路越走越偏」。

李開復今天(5日)赴台大演講並接受《聯合報》採訪，他透過媒體點出教育部「走偏」的招生方針，呼籲盡快淘汰品質不佳的大學，別只想以陸生填滿這些氾濫的缺額。

李開復表示，頂尖的台清交師資不輸給香港，但由於陸生縮限，使得接軌交流的機會減少。他建議，可以參考香港爭取頂尖陸生，這樣才有利於創業創新與學業水平的提升。

另一方面，教育部近來提倡，開放學生先就業再回到校園學習。對此，李開復不表贊同，反而認為辦好正規教育才是當務之急；他指出，大學要有不受領域侷限的完整教育理念，如此才不會有所謂選錯科系的迷思。

李開復是一位在大陸發展成功的台灣人，身兼資訊工業的經理人、創業者、和電腦科學的研究者，曾任Google全球副總裁和大中華區總裁、微軟全球副總裁，現任創新工場董事長兼首席執行官。

(中時電子報)