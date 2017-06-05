勘災惹民怨怪媒體不友善 羅友志吐看到的真相

羅友志常對時事發表自己看法。(圖／翻攝自羅友志臉書)

羅友志曾碰過高官對媒體沒禮貌。(圖／翻攝自羅友志臉書)

連日來的豪雨，造成許多地區淹水，各地首長都忙著勘災，卻被民眾砲轟作秀，最後只能怪「媒體對我都不友善」，對此，名嘴羅友志認為要人家喜歡，不能光用說的，他也曝光曾碰過高官對媒體沒禮貌。

羅友志透露有次值主管晚班時，電話一接起來，對方口氣很沒禮貌問：「你是誰？」讓他當下愣住了，因為沒有人打媒體專線是這種口氣，原來是新聞局某科長表示，看到他們播出行政院長勘災畫面，院長表情不好要求換掉。

他秉著新聞真實和監督新聞局的原則，不願意換畫面，最後上頭長官打來要求換掉，攝影記者不願進剪接室，「我只好自己噙著眼淚，把新聞的專業埋葬...『媒體對我都不友善！』是嗎？我看到的都不是這樣」。

(中時電子報)