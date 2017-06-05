NBA》女神不給杜蘭特機會 直言騎士能奪冠

杜蘭特想要親近女神史嘉蕾的希望恐怕要破滅了。(美聯社資料照)

杜蘭特心目中的女神史嘉蕾絲毫不給他任何機會，史嘉蕾在受訪時直言詹姆斯領軍的騎士最終會擊敗勇士，完成衛冕霸業。

雷霆在2012年首次闖進總冠軍系列賽，當時杜蘭特就是敗在詹姆斯率領的熱火手上，那個時候就曾傳出杜蘭特極度喜歡史嘉蕾，甚至願意喝她的洗澡水，這段趣聞傳進史嘉蕾的耳朵，她打趣的說如果杜蘭特能夠拿到總冠軍獎盃的話就願意給他機會。

相隔5年，杜蘭特再次現身於總冠軍賽，甚至還幫助勇士取得第一場勝利，然而史嘉蕾仍舊不領情，甚至反其道的認為騎士才是最終冠軍得主，看來杜蘭特想要近水樓台的希望要破滅了。

(中時電子報)