圓夢同框空靈女神HEBE 她直呼「這幾天會失眠」
「飛飛翔翔」的貼身保母小亨堡，因為屢被黑人惡整，讓她一夕間從素人變成網路紅人，而將田馥甄視為女神的她，原本只能當小粉絲默默崇拜，不過在范瑋琪的牽線下，不僅近距離一睹女神風采，還順利同框合影，讓她開心到直呼「這幾天會失眠吧」。
小亨堡昨天PO文感謝范瑋琪，在出席Hito流行音樂獎典禮同時，仍不忘帶著她去看偶像田馥甄，一圓一個小粉絲的夢想，此外也感謝「黑人」陳建州在家一打二，才讓她能放下心中大石放心出門，她也不好意思表示「全後台的人都知道黑范保母很迷…田馥甄了」，等到田馥甄結束表演，小亨堡把握與女神合照機會，留下期待已久的同框畫面，照片中只見她比出勝利手勢，然後「小鳥依人」嬌羞站在女神身旁，最後更不忘大讚「田馥甄真的好美～好美～好美，看到女神我也是醉了，這幾天會失眠吧」，這也讓許多粉絲羨煞不已，直呼「這輩子最羨慕的福利」。
(中時電子報)
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